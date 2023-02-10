ВлГУ творчески отметил День российской науки. В программе праздника - открытые диалоги, экскурсии...

ВлГУ творчески отметил День российской науки.В программе праздника - открытые диалоги, экскурсии на ведущие предприятия региона, встречи с представителями научного сообщества. Кому доверят будущее отечественной науки? Об этом в нашем репортаже.Студенты Института биологии и экологии ВлГУ внимательно изучают цеха по производству мембран на РМ «Нанотех». Продукция уникального предприятия применяется не только для очистки и опреснения воды, но и в сферах энергетики и металлургии.Анастасия Акимова, студентка 3 курса Института биологии и экологии ВлГУ:- Это очень интересно и я думаю очень актуально именно для нас побывать на предприятии мирового уровня, потому что в университете мы получаем хорошую теоретическую базу, ну а сейчас здесь мы посмотрели как все это производится на практике.В ближайшие годы именно молодые кадры должны будут обеспечить технологический суверенитет нашей страны - в том числе в химической промышленности, уверены специалисты.Иван Баженов, гендиректор группы компаний "Полимерсинтез":- Сегодня у нас три поколения работает, старшее, оно к сожалению уходит, нравится нам это или не нравится, среднее работает, младшее учится работать и нам нужны совсем молодые люди. Креативные и подвижные - готовые к новым разработкам. Для нас сотрудничество с университетом исключительно важная история, чтобы пытаться выстроить систему совместных и научных исследований, и подготовку перспективных кадров для наших производств.В этом году день российской науки в ВлГУ посвящен теме наставничества. Помочь студентам определиться с дальнейшей профессией готовы не только в родном вузе, но и на предприятиях области. «МуромМашЗавод», «Алмазная долина», «Аскона» делают собственный вклад в будущее: на производствах открывают молодежные лаборатории, а в университете - кафедры предприятий.Алексей Кучерик, проректор по научной работе и цифровому развитию ВлГУ:- Встречаемся непосредственно с производителями для того, чтобы скоррелировать наши планы, чтобы мы не занимались наукой ради науки, а было движение студентов направленное в сторону конкретного производственника.Теме наставничества в опорном вузе региона всегда уделялось особое внимание, подчеркивает ректор ВлГУ Анзор Саралидзе. Университет создает условия для занятия наукой, а наставники помогают с практической реализацией научных идей. Многие проекты молодых ученых ВлГУ уже нашли применение в промышленном секторе нашего региона.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ:- Наша задача не только подготовить кадры, но и участвовать в разных научно-образовательных проектах, подготовить новое поколение мембранщиков, на сегодняшний день, которых не хватает в стране и, конечно, главная задача для нас для всех - трудоустройство наших профессионалов, наших уже студентов.Ведущие специалисты предприятия РМ «Нанотех» могут возглавить будущую базовую кафедру ВлГУ. Её студенты будут заниматься разработкой и внедрением мембранных технологий. Цель такого взаимодействия вуза и предприятия — сохранить кадры и поддержать экономику региона.Наталья Головешкина, Александр Сыпченко, Егор Герасимов Вести-Владимир.