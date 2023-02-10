Во Владимире два ДТП спровоцировали пробку на дороге в Доброе Столкновения автомобилей в районе...

Во Владимире два ДТП спровоцировали пробку на дороге в ДоброеСтолкновения автомобилей в районе остановки "Горячий хлеб" и на разворотном кольце троллейбусов у химзавода нарушили движение транспорта движение на пути в Восточный район Владимира.Наибольшие затруднения пробка создала для едущих их центра Владимира в Доброе.На правой стороне движение вдоль по Большой Нижегородской и Добросельской вытянулся длинный "хвост" из автомобилей.Фото ГТРК "Владимир"