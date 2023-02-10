Во Владимире при обследовании Успенского собора под полом нашли фигурку ангела. Научные работы в...

Во Владимире при обследовании Успенского собора под полом нашли фигурку ангела.Научные работы в некогда главном храме Руст 12-го века идут с прошлого года - кафедральный Свято-Успенский собор готовят к очередной реставрации.Металлическую фигурку из тяжелого сплава высотой 25 сантиметров обнаружили в строительном мусоре, когда вскрыли древние полы. Возможно, что она тоже относится к 12 веку. Сейчас находку изучают специалисты в Москве - Институте археологии РАН, сообщила пресс-служба ВСМЗ.Возможно, что фрагмент паникадила (люстры - прим. ред.) или подсвечника, пострадавших во время монголо-татарского нашествия, - предположил главный архитектор проектов Центральных научно-реставрационных проектных мастерских Дмитрий Яковлев.Скорее всего, после реставрации, обретенный ангел будет выставлен во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике.Фото пресс-служба ВСМЗ.