Для антигололедной обработки за сутки израсходовано 32 кубометра пескосоляной смеси и 800 кг бионорда.

Ночью с четверга на пятницу работники коммунальных служб проводили очистку общественных площадок от снега, а также мероприятия по удалению гололеда на проезжей части, используя при этом 36 служебных машин.Рабочие обработали дороги и тротуары от гололёда, посыпая их реагентами. За минувшие сутки с улиц вывезено более 1600 кубометров снега. Для антигололедной обработки 10 февраля израсходовано 32 кубометра пескосоляной смеси и 800 кг бионорда.Погода благоприятствует ремонтным работам дорог, которые осуществляют при помощи литого асфальта. Израсходовано 4 тонны литой асфальтобетонной смеси. Напоминаем о том, что жалобы по уборке города, а также сообщать о местах повреждений дорожного покрытия можно обратившись в ЦУГД.При несоответствии качества выполненной работы, можно обратиться на горячую линию ЖКХ по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а также в диспетчерскую службу - по телефонам 05 и 53-11-48 (в нерабочее время и по выходным).