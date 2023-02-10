Во Владимире прошел финал регионального этапа Всероссийского чемпионата Школьной баскетбольной...

Во Владимире прошел финал регионального этапа Всероссийского чемпионата Школьной баскетбольной лиги.Во Владимире прошел финал регионального этапа Всероссийского чемпионата Школьной баскетбольной лиги "КЭС-Баскет". Лучшие команды юношей и девушек из разных городов области представляли свои школы.Трехочковые, блок-шоты и, конечно, броски сверху. Лучшие школьные команды в очередной раз показали свое мастерство владения мячом на баскетбольной площадке. Всего в чемпионате приняли участие более 190-та образовательных организаций области.Олег Никитин, директор детской спортивной школы №1 по игровым видам спорта (г. Владимир):- Сначала проходили муниципальные этапы, потом победители в дивизиональные этапы объединялись и дивизиональных приехали сегодня сюда, 4 команды мальчиков и девочек.В финальном матче у юношей встретились два непримиримых соперника - сборная владимирской школы номер 15 и школы номер 1 из Кольчугина. С первых минут зрители буквально гнали команды вперед.Итог финала 70:66. Сборная школы №15 не без труда вырывает победу у кольчугинцев. Последние несколько секунд встречи заставили поволноваться, признаются победители. Но ребята справились с волнением, надежно отработали в защите и удержали преимущество.Антон Козырев, игрок команды школы №15 (г. Владимир):- Эйфория очень дикая, я не знаю. Это невероятно.По традиции, организатором и генеральным спонсором чемпионата выступила компания ПАО "Т Плюс". Команды, занявшие призовые места, получили подарки и, конечно, медали и кубки.Роман Сорокин, директор Владимирского филиала ПАО "Т-Плюс":- Во всех школах здесь нет никаких ограничений по здоровью и каждый может этим заниматься. Это очень важно. И чем больше детей будет заниматься, тем больше у них будет возможностей пробиться в большой спорт, ну, а тот, кто не пробьется, у них будет больше здоровья.Победители турнира - юноши из 15 школы и девушки из 38-ой - теперь отправятся на финал чемпионата ЦФО, который пройдет в марте этого года. Там они поборются за право сыграть в Суперфинале. И с такой поддержкой болельщиков пробиться дальше им будет вполне по силам.Александр Сыпченко, Александр Чунаев. «Вести-Владимир»