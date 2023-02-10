Во Владимире женщина, уже отсидевшая срок за убийство, вновь лишила жизни человека. Завершено...

Во Владимире женщина, уже отсидевшая срок за убийство, вновь лишила жизни человека.Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней уроженки Архангельска, обвиняемой в совершении убийства.По версии следствия, 1 декабря 2022 года женщина находилась вместе с тремя своими приятелями в комнате общежития на улице Вокзальная города Владимира. Между выпивающими мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них ударил собутыльника.Женщина, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, взяла кухонный нож и нанесла множество ударов зачинщику. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.После совершения преступления обвиняемая покинула место происшествия и уехала в город Иваново, где впоследствии ее задержали сотрудники правоохранительных органов.Вину женщина признала, в содеянном раскаялась. Следует отметить, что в 2018 году обвиняемая освободилась из мест лишения свободы, отбыв 12-летнее наказание за аналогичное преступление.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира, сообщает пресс-служба следкома по Владимирской области.Фото: https://ru.freepik.com/