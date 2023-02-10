Происшествие произошло на автодороге «Киржач-Кольчугино».

В Кольчугинском районе произошло ДТП с участием бензовозов Минобороны. Очевидцы опубликовали в соцсетях , снятое после столкновения.Происшествие произошло на автодороге «Киржач-Кольчугино». На кадрах три КАМАЗа с надписями «Огнеопасно» стоят по разным сторонам трассы. Легковушка гражданских, которая также стала участником ДТП, тоже угодила в кювет.В полиции подтвердили факт аварии, но за комментариями предложили обратиться в ВАИ, которое традиционно не разглашает сведения о ЧП с участием военной техники.