Во Владимирской области на камеры попала кража ноутбуков из магазина. Заявление поступило от...

Во Владимирской области на камеры попала кража ноутбуков из магазина.Заявление поступило от представителя одной из крупных сетей по продаже техники и электроники: на улице Растопчина в областном центре неизвестные похитили два ноутбука общей стоимостью около 180 тысяч рублей.По видеозаписям полицейские установили, как двое мужчин, выбрав подходящий момент, похищают два переносных компьютера, спрятав их под куртку и в рюкзак. Был установлен также автомобиль, на котором скрылись ранее судимые 24-летний и 45-летний жители города Пскова, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В тот же день автомобиль злоумышленников был остановлен госавтоинспекторами в Муроме, в салоне обнаружились похищенные ноутбуки.Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждены два уголовных дела.Также полицейскими доказана причастность 24-летнего фигуранта к похищению ноутбука из ТЦ на улице Тракторной.Подозреваемые заключены под стражу.Фото и видео: пресс-служба УМВД по Владимирской области.