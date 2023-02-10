Действие программ продлили до конца года.

Во Владимирской области до конца года продлевается действие программ поддержки занятости. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.Власти продолжат частично субсидировать расходы работодателей на зарплату людей, которые привлечены к общественным работам или находятся под риском увольнения. Деньги также будут выделяться на организацию профобучения.«Мероприятия показали свою эффективность. В 2022 году более 5000 сотрудников предприятий, находившихся под риском увольнения, сохранили работу. На эти цели выделено 297 млн рублей», – подчеркнул министр труда и занятости населения Андрей Григорьев.Добавим, что компании могут обращаться в центры занятости населения или подавать заявки на ведомства.