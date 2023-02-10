Во Владимирской области началась подготовка к Суздальфесту. Масштабный смотр российской...

Во Владимирской области началась подготовка к "Суздальфесту".Масштабный смотр российской анимации пройдет с 15 по 20 марта. Главной площадкой по традиции станет Главный туристический комплекс в Суздале.Тема этого года - "Laterna Magica", в переводе с латыни - "Волшебный фонарь". Это один из первых в истории кинематографа аппарат для проекции изображений. В конкурсную программу войдут новые авторские фильмы, полнометражные и сериальные проекты, рекламные ролики. Вне конкурса покажут новые отечественные и зарубежные мультфильмы, ретроспективы. Показы и встречи с авторами пройдут и в муниципальных образованиях области.