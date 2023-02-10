Дело было в конце 80-х. Студентов первокурсников, вчерашних абитуриентов, гоняли на овощную базу на отработку. Работали летом, когда общежитие закрывалось на ремонт, поэтому всех распихали по нескольким свободным комнатам. Жили очень тесно, по 8-10 человек. Среди отработчиков был один очень горячий и очень непосредственный кавказец, назовем его Ахмед. Буквально в первый вечер он стал легендарным персонажем курса. Только из-за одной фразы.
Вечером, когда все легли спать, он сказал своим сокомнатникам:
- Ви лажитес, спитэ, а я пайду сниму дэвачку. Чэрез час ви уснетэ, тут я с нэй и приду. Всо будэт тихо.
Естественно, никто за этот час не уснул. Протравили анекдоты, ожидая, что же будет. Примерно через час дверь открывается. В дверном проеме появляются две тен
еще анекдот!