Во Владимирской области перекроют движение транспорта и пешеходов по мосту Сегодня, 10 февраля на...

Во Владимирской области перекроют движение транспорта и пешеходов по мостуСегодня, 10 февраля на путепроводе "Павловский мост" для обеспечения безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ на путепроводе через железную дорогу Москва – Нижний Новгород будет временно ограничено движение пешеходов и транспортных средств в связи с ремонтными работами, сообщила администрация Коврова.Движение на участке проспекта Ленина, от ул. Труда до ул. Октябрьской, будет перекрыто с 13:00 часов до 15:00 часов.Водителям и пешеходам необходимо заранее выбирать альтернативные маршруты движения.Фото ГТРК "Владимир"