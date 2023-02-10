Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, выглянет солнце, температура опустится до 2...

Во Владимирской области, по прогнозам синоптиков, выглянет солнце, температура опустится до 2 градусов мороза.В ближайшие сутки во Владимирской области ожидается переменная облачность.Атмосферное давление 749 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 75%.Магнитное поле спокойное. Ветер юго-западный, 5-12 м/с.Температура воздуха во Владимире и области в течение суток от 3 до 2 градусов мороза.Православная церковь 11 февраля отмечает перенесение мощей святого Игнатия Богоносца.В прежние времена в этот день наши предки слушали лес: если он шумел, они ожидали оттепели. Считается, что с 3 по 11 февраля проходит семь морозных утренников, когда мороз особенно свирепствует. Погода в этот день часто бывала переменчивой, поэтому о ней говорили: и теплом приласкает, и морозом отдубасит.Фото соб. кор. ГТРК "Владимир"