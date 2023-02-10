Сестры-мироносицы шьют теплые жилеты на фронт и готовят окопные свечи. Шьют теплые жилеты и...

Сестры-мироносицы шьют теплые жилеты на фронт и готовят окопные свечи.Шьют теплые жилеты и готовят окопные свечи. Православный клуб «Мироносицы» при Свято-Георгиевском храме продолжает трудиться для поддержки воинов в зоне Специальной военной операции.- Флиса было закуплено много, а рук не хватает, говорит организатор клуба Мария Но женщины справляются. 20 жилеток уже почти готовы. Из оставшихся обрезков решено сшить носки для утепления обуви наших бойцов.Мария Смоленская, руководитель женского православного клуба «Мироносицы»:- Поэтому если кто-то хочет поучаствовать, пожалуйста, приходите, даже если вы никогда иголку в руке не держали, мы научим, это нетрудно. Остаются всегда обрезочки, их можно пускать на мелкие изделия, это носки из флиса. Похожи по выкройке на валеночки и угги. То что, в резиновый сапог вставляется. Рыбаки знают, о чем я говорю.- С начала года по всем православным чатам прошла информация о необходимой заготовке окопных свечей. В приходах люди начали собирать железные консервные банки. Для изготовления свечей понадобится также парафин и гофрированный картон. Благодаря таким светильникам можно приготовить пищу и согреться в тяжелых фронтовых условиях.Мария Смоленская, руководитель женского православного клуба «Мироносицы»:- Сама стальная банка, потому что она не сгорает при нагревании, внутрь закладывается «улиточкой» гофра-картон, он довольно плотный, его скручиваешь, заталкиваешь. И заливается почти доверху воском или парафином. И втыкается из того же гофра-картона фитиль, просто полоска. Когда поджигается, начинает гореть фитиль, а потом вся «улиточка». И она как конфорка, всё равномерно подогревает, всё, что ты на неё поставишь.Встречи православного клуба «Мироносицы» в Свято-Георгиевском храме Владимира проходят два раза в неделю, по вторникам и четвергам. В 6 часов вечера.