Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.

Во Владимирской области произошло массовое ДТП с участием грузовиков Минобороны. Об этом очевидцы в соцсетях.Авария произошла на трассе «Киржач-Кольчугино». Три КАМАЗа с надписями на цистернах «Огнеопасно» стоят по разным сторонам обочин. На месте работают сотрудники ГИБДД и карета скорой медицинской помощи.В полиции информацию о ДТП подтвердили, но за подробностями посоветовали обратиться в ВАИ. Однако комментарий ведомства пока получить не удалось.Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.