Во Владимирской области Следком расследует гибель пенсионера на пожаре. По факту гибели 7 февраля...

Во Владимирской области Следком расследует гибель пенсионера на пожаре.По факту гибели 7 февраля 2023 года на пожаре в квартире многоквартирного дома в городе Александрове 69-летнего мужчины проводится доследственная проверка, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.По предварительным данным возгорание произошло вследствие неосторожного обращения с огнём при курении.7 февраля поступило сообщение о пожаре в квартире многоквартирного жилого дома в Александрове, на ул. Совхоз "Правда". Наблюдалось сильное задымление в квартире на первом этаже и в подъезде двухэтажного многоквартирного жилого дома. Из-за сильного дыма жильцы не могли самостоятельно покинуть подъезд. С использованием спасустройства сотрудники МЧС России спасли и вывели женщину.К сожалению, в квартире, где находился очаг пожара, обнаружен погибший хозяин квартиры. Площадь пожара составила 20 кв.м., - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Следователь СК России выяснит все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.