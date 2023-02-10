Во Владимирской области сняли красивые кадры со снегирями у кормушки. В завершение выпуска -...

Во Владимирской области сняли красивые кадры со снегирями у кормушки.В завершение выпуска - красивые февральские кадры из владимирского парка "Дружба".Они появились в группе "Береги природу! Владимирская область". За обедом - снегири. Причем, камера установлена в нескольких сантиметрах от "птичьего стола". Лайки продолжает собирать и этот красногрудый красавец. В объективе снегирь - крупным планом. И явно доволен угощением. Специалисты напоминают: семена подсолнечника - универсальный корм для всех птиц.