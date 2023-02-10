Во Владимирской области сотрудник скупки присвоил мобильники, и сдал их в другой...

Во Владимирской области сотрудник скупки присвоил мобильники, и сдал их в другой ломбард.Установлено, что 25-летний ковровчанин, будучи продавцом, присвоил выставленные на продажу мобильные телефоны. Которые сдал в другой ломбард, получив за них денежные средства. И, кроме того, под предлогом сдачи в ломбард брендового ноутбука, сдал недорогой свой, получив 17 500 рублей.Свои операции, ущерб от которых превысил 135 000 рублей, подореваемый объяснил "острой необходимостью денег", сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Отделом дознания МО МВД России «Ковровский» возбуждено уголовное дело по статям "Присвоение или растрата" и "Мошенничество".Фото https://www.pxfuel.com/en