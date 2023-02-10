Во Владимирской области создан Комитет семей воинов Отечества. Всесторонняя поддержка тех, кто...

Во Владимирской области создан Комитет семей воинов Отечества.Всесторонняя поддержка тех, кто защищает интересы страны, а также их близких. Во Владимирской области создан Комитет семей воинов Отечества. Его возглавила наша землячка Анастасия Калачёва, многодетная мама, супруга мобилизованного.Екатерина Калачёва, председатель Комитета семей воинов Отечества во Владимирской области:- С того момента, как объявили частичную мобилизацию, мы этот вопрос обсуждали. Он сказал сразу: я за детьми прятаться не буду. Придёт повестка, пойду сразу, если нет, то сам пойду. Я его решение поддерживаю. Детям всё объяснили. Для них он герой. Я тоже считаю, что он герой. Он не стал прятаться. Мы им гордимся. Мы его ждём. Мы знаем, что он вернётся.Комитет станет единым центром по взаимодействию семей военнослужащих с органами власти. С близкими защитников ежедневно на связи губернатор Александр Авдеев. На недавней встрече с женами и матерями владимирских бойцов глава региона обсудил доставку гуманитарной помощи в наши подразделения. Нужен единый и обязательный для всех волонтёров и общественников канал передачи грузов в войсковые части. Адресная помощь и необходимые консультации семьям защитников - этим тоже займётся Комитет семей воинов Отечества.