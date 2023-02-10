Во Владимирской области создан Комитет семей воинов Отечества.
Всесторонняя поддержка тех, кто...
Во Владимирской области создан Комитет семей воинов Отечества.
Всесторонняя поддержка тех, кто защищает интересы страны, а также их близких. Во Владимирской области создан Комитет семей воинов Отечества. Его возглавила наша землячка Анастасия Калачёва, многодетная мама, супруга мобилизованного.
Екатерина Калачёва, председатель Комитета семей воинов Отечества во Владимирской области:
- С того момента, как объявили частичную мобилизацию, мы этот вопрос обсуждали. Он сказал сразу: я за детьми прятаться не буду. Придёт повестка, пойду сразу, если нет, то сам пойду. Я его решение поддерживаю. Детям всё объяснили. Для них он герой. Я тоже считаю, что он герой. Он не стал прятаться. Мы им гордимся. Мы его ждём. Мы знаем, что он вернётся.
Комитет станет единым центром по взаимодействию семей военнослужащих с органами власти. С близкими защитников ежедневно на связи губернатор Александр Авдеев. На недавней встрече с женами и матерями владимирских бойцов глава региона обсудил доставку гуманитарной помощи в наши подразделения. Нужен единый и обязательный для всех волонтёров и общественников канал передачи грузов в войсковые части. Адресная помощь и необходимые консультации семьям защитников - этим тоже займётся Комитет семей воинов Отечества.