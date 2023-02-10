Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.
Во Владимирской области произошло массовое ДТП с участием грузовиков Минобороны. Об этом очевидцы в соцсетях.
Авария произошла на трассе «Киржач-Кольчугино». Три КАМАЗа с надписями на цистернах «Огнеопасно» стоят по разным сторонам обочин. На месте работают сотрудники ГИБДД и карета скорой медицинской помощи.
В полиции информацию о ДТП подтвердили, но за подробностями посоветовали обратиться в ВАИ. Однако комментарий ведомства пока получить не удалось.
Информация о пострадавших и обстоятельствах происшествия уточняется.