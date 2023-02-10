Во Владимирской области в музее Александровская слобода открылась экспозиция Палитра камня в...

Во Владимирской области в музее "Александровская слобода" открылась экспозиция "Палитра камня в истории".В музее-заповеднике «Александровская слобода» к юбилею кремля открыли «Палитру камня в истории». Во всех ипостасях - от древнейших оружий труда до украшений - на выставке представлен камень.Экспозиция поделена на несколько локаций, «территории» разных камней, которые легли в основу эволюции – человека, искусства, технологий. Логическая точка всемогущества человека – последняя витрина, она посвящена искусственным камням.Напомним, именно в Александрове в середине прошлого столетия был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт синтеза минерального сырья. Здесь были «рождены» практически все известные ныне способы «выращивания камней». Большую популярность получили ювелирные разновидности кварца: аметист, цитрин, морион, которые ничем не уступают природным. Кварцевая палитра предприятия не имеет аналогов в природе: горный хрусталь, золотистый, фиолетовый, синий кварц. Все оттенки можно посмотреть на выставке.