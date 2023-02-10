Во Владимирской области в нацпарке Мещера посетители смогут покормить зубров. В национальном...

Во Владимирской области в нацпарке "Мещера" посетители смогут покормить зубров.В национальном парке "Мещёра" идут финальные работы по установке демонстрационного вольера для зубров. Его помогло построить предприятие "Транснефть-Верхняя Волга". Вольер поможет не только увеличить популяцию древних животных, но и позволит гостям нацпарка познакомиться с ними поближе. Подробности у Анастасии Сахаровой- Кормим зерном.. Еще привозят картошку, моркошку..Прокормить зубра непросто. В дикой природе он сам находит себе пропитание. А в вольере забота ложится на плечи зоотехников. Зубр становится почти домашним животным. Аппетит у него отменный. За день исполин может съесть примерно 4 килограмма зерна и 10-20 килограммов сена.Сергей Теплухов, директор национального парка "Мещёра":- Мы хотим разрешить туристам проносить с нашего разрешения морковь, капусту. То, что можно давать зубрам. Чтобы они также могли поучаствовать. И это будет интересно, приобщиться к природе. Покормить такого гиганта, соплеменника мамонтов, реликтового зубра.Такое знакомство туристов с зубрами станет возможным благодаря строительству нового демонстрационного вольера. Первых гостей в Мещёре будут ждать уже этим летом. Построить его помогло предприятие "Транснефть-Верхняя Волга", которое обеспечивает перекачку нефти и нефтепродуктов по территориям в 14 субъектах Центральной России. Часть магистральных трубопроводов проходит в границах особо охраняемых природных территорий, в том числе и нашего региона. "Транснефть-Верхняя Волга" сотрудничает с нацпарком уже более десяти лет.Анжелина Бакка, ведущий инженер по охране окружающей среды АО "Транснефть-Верхняя Волга":- Компания наша нацелена на экологическую ответственность и на соблюдение всех требований природоохранных норм. Мы стараемся делать так, чтобы наше воздействие на окружающую среду было минимальным. А во-вторых, тем территориям, где расположены наши объекты, мы стараемся помогать по мере наших сил.Нефтепроводчики выделили средства не только на строительство вольера. Ежегодно национальному парку оказывается благотворительная помощь на закупку кормов, необходимых животным зимой. Благодаря этому зубры не нуждались в самостоятельном поиске питания - а при хорошей кормовой базе животные успешнее размножаются. У самок рождаются телята в два-три раза чаще. Сейчас основная группа зубров обитает в Муромском районе, где они живут на воле. Чтобы посмотреть, как растет их численность, гигантов необходимо считать каждый год.Алексей Теплухов, зооинженер национального парка Мещёра:- В Муромском заказнике больше сотни голов, мы там поднимаем квадрокоптер, распечатываем на принтере лист бумаги и, как оленей, каждого обводим и считаем.Согласно нацпроекту "Экология", к 2030 году число зубров на территории Владимирской области должно увеличиться до трехсот голов. И сохранение этих уникальных животных - ровесников мамонтов - ответственность, в первую очередь, человека.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. “Вести-Владимир”