Во Владимирской области в результате ДТП сплющило кабину Газели. ДТП произошло на Южном обходе...

Во Владимирской области в результате ДТП сплющило кабину "Газели".ДТП произошло на Южном обходе Владимира, в районе моста через Клязьму.Видео от очевидцев разместил ВК Подслушано во Владимире.По предварительном данным, "Газель" врезалась во впереди идущий грузовик. Кабина пострадавшей машины оказалась буквально сплющена мощным ударом. Судьба водителя пока неизвестна.Информация уточняется.Фото и видео ВК Подслушано во Владимире.