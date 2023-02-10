Во Владимирской области в результате ДТП сплющило кабину грузовика.
ДТП произошло около 10 часов...
Во Владимирской области в результате ДТП сплющило кабину грузовика.
ДТП произошло около 10 часов 20 минут на Южном обходе Владимира, в районе моста через Клязьму.
Видео от очевидцев разместил ВК Подслушано во Владимире.
По предварительным данным, грузовой фургон «Форд Транзит» на большой скорости врезался сзади в попутную фуру, сообщил Упрдор «Москва - Нижний Новгород».
Кабина пострадавшей машины оказалась буквально сплющена мощным ударом. Ее водитель погиб на месте происшествия.
Органы дознания уточняют картину произошедшего.
Фото и видео ВК Подслушано во Владимире.