Во Владимирской области в результате ДТП сплющило кабину грузовика. ДТП произошло около 10 часов...

Во Владимирской области в результате ДТП сплющило кабину грузовика.ДТП произошло около 10 часов 20 минут на Южном обходе Владимира, в районе моста через Клязьму.Видео от очевидцев разместил ВК Подслушано во Владимире.По предварительным данным, грузовой фургон «Форд Транзит» на большой скорости врезался сзади в попутную фуру, сообщил Упрдор «Москва - Нижний Новгород».Кабина пострадавшей машины оказалась буквально сплющена мощным ударом. Ее водитель погиб на месте происшествия.Органы дознания уточняют картину произошедшего.Фото и видео ВК Подслушано во Владимире.