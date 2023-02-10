Во Владимирской области водитель фуры украл у коллеги партию дорогого алкоголя. Вязниковские...

Во Владимирской области водитель фуры украл у коллеги партию дорогого алкоголя.Вязниковские полицейские задержали подозреваемого в совершении кражи партии алкогольной продукции.1 февраля в дежурную часть полиции в Вязниках обратился 29-летний житель Республики Татарстан. Он сообщил, что ночью на автостоянке вблизи одной из деревень Вязниковского района неизвестный похитил из полуприцепа его автомашины часть перевозимого груза – более 40 бутылок джина, оптовая стоимость которого превышает 14 000 рублей.По факту кражи было возбуждено уголовное дело.По подозрению в причастности к совершению кражи был задержан 46-летний гражданин соседнего государства, судимый за совершение аналогичных преступлений. В его грузовике полицейские обнаружили похищенную партию алкоголя.Оперативники установили, что водитель приехал в Россию за грузом на арендованной фуре, но загрузка отменилась. Мужчина остановился на «ночевку» на автостоянке вдоль федеральной трассы на территории Вязниковского района. Пока водители соседних большегрузов отдыхали, злоумышленник подошел к одному из автомобилей, сорвал пломбу с полуприцепа и похитил коробки с алкоголем. Перенес их в свой автомобиль и уехал.Задержали подозреваемого оперативники уголовного розыска совместно с госавтоинспекторами Вязниковского ОМВД России на подъезде к городу Владимиру.Подозреваемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба УМВД по Владимирской области.Фото: https://www.pxfuel.com/en/