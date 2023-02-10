Жителей аварийного дома в Юрьевце начали расселять после восьми лет ожидания. Жители аварийного...

Жителей аварийного дома в Юрьевце начали расселять после восьми лет ожидания.Жители аварийного дома в микрорайоне Юрьевец областного центра ждут расселения уже больше восьми лет. Почему процесс так затянулся, расскажет Ольга Яцык.Семейная чета Кикеевых проверяет работу плиты в новой владимирской квартире. В эту жилплощадь им предлагает переехать администрация города. Сейчас люди проживают в аварийном доме в Юрьевце. Такой статус ему присвоили еще семь лет назад, но только сейчас процесс расселения жильцов перешёл к активной фазе.Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественносью и СМИ администрации г. Владимира:- Ну, в прошлом году не получилось, но администрация города Владимира сделала все возможное, чтобы не сдвигать срок расселения и максимально быстро удовлетворить законные требования жителей этого дома.Собственникам мы выделяем денежную компенсацию. Эти люди самостоятельно уже, получив деньги, приобретают себе альтернативное жилье. А жители, которые живут в условиях соцнайма, т.е. в муниципальной собственности, они получают альтернативные квартирыИменно к этой категории жильцов и относятся Кикеевы. Из восьми квартир аварийного дома - пять в соцнайме. Раньше, чтобы помыться, они ходили в общественную баню. Ванной комнаты в квартире не было. Единственный минус нового жилья - это пятый этаж, говорят пенсионеры.Нина Киккеева, жительница аварийного дома:- Я человек уже немолодой, на пятый этаж мне ходить уже тяжело. Я уже запаслась таблетками, чтобы сюда прийти, корвалолом.Люди смогут переехать в течение двух месяцев после подписания договора о соцнайме. Также возможна дальнейшая приватизация жилья.Ольга Яцык:- Эта квартира по квадратуре даже больше, чем была у Кикеевых в Юрьевце. Различие лишь в том, что здесь есть ванная и горячая вода.Процесс контролирует городская прокуратура. Срок расселения дома истёк еще в июле прошлого года. На заседании Октябрьского суда требования прокурора о немедленном расселении жильцов были удовлетворены и вынесено новое решение.Яна Сопнева, старший помощник прокурора г. Владимира:- В настоящее время не восстановлены права граждан, проживающих в пяти квартирах указанного дома. После вступления решения суда в законную силу - это будет через месяц - администрация города будет обязана исполнить решение незамедлительно.Большая часть жильцов уже переехала в дом напротив. Оставшимся предлагают варианты для переезда. А старый адрес - Ноябрьская, 5А - должен скоро исчезнуть, аварийный дом снесут.Ольга Яцык, Александра Лебедикова, Андрей Синягин. “Вести-Владимир»