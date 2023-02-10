Устранение нарушений прокуроры взяли на контроль.

Жителям посёлка Бавлены сделают перерасчет из-за мутной воды. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Напомним, что ещё в октябре 2022 года несоответствие качества воды по органолептическим показателям (мутность) и содержанию железа. Директор МУП «Коммунальник» получил представление с требованием устранить антисанитарию. При этом предприятие не выполнило перерасчёт платы за услугу.Организации выдали ещё одно представление. Устранение нарушений прокуроры взяли на контроль.