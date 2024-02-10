10 февраля 2024 во Владимирском планетарии пройдет Семейный день, посвященный Дню российской...

10 февраля 2024 во Владимирском планетарии пройдет Семейный день, посвященный Дню российской наукиДень российской науки отмечается 8 февраля.10 февраля во Владимирском планетарии пройдет Семейный день «В мире увлекательных наук», посвященный Дню российской науки."В рамках Семейного дня в планетарии пройдут экскурсии, выставки, познавательный квест, лекции-сеансы и полнокупольные программы с демонстрацией звездного неба. Участники праздника смогут познакомиться с современной научной картиной мира и новейшими астрономическими открытиями, историей космонавтики и наук о Земле", - рассказали в пресс-службе городской администрации.На лекционных программах посетители узнают много интересного о звездах и созвездиях, величайших достижениях нашей страны в области освоения космоса, полюбуются небесными явлениями, с помощью уникального аппарата «Планетарий» научатся находить наиболее яркие созвездия северного неба на куполе планетария.Программа планетария начнется в 11.00 и рассчитана на посетителей разных возрастов - от самых маленьких 5-тилетних зрителей до взрослой аудитории. Кроме этого, зрители смогут проявить свои знания, смекалку и сообразительность, приняв участие в познавательном квесте «Открой для себя Вселенную!».Победителей и самых активных участников ждут памятные призы.Фото: пресс-служба городской администрации