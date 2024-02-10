Администрация города Владимира планирует отказаться от услуг кондукторов в общественном...

Администрация города Владимира планирует отказаться от услуг кондукторов в общественном транспортеОб этом на брифинге сообщил мэр Дмитрий Наумов. Автобусы и троллейбусы "готовятся перейти" на полностью безналичную оплату - через бесконтактные устройства.Глава города отметил, что «обеими руками за то, чтобы новые механизмы внедрялись в общественные перевозки». Но для этого требуется решить ряд вопросов. Такие как: ввод проверочной системы контроллеров и определение размеров штрафов за безбилетный проезд.На данный момент готовится соответствующее обращение для Законодательного Собрания Владимирской области.Когда кондукторов заменят валидаторами, неизвестно.Фото: freepik.com