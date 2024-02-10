Деревня Переложниково Селивановского района приглашает гостей на традиционный фестиваль...

Деревня Переложниково Селивановского района приглашает гостей на традиционный фестиваль пельменей10 февраля 2024 года в деревне Переложниково Селивановского района состоится фестиваль пельменей. Он пройдет в четвертый раз.Начало в 11.00Организаторы праздника ежегодно отмечают рекордные показатели слепленных и съеденных пельменей и нажаренных блинов. Об этом сообщает новостной портал gorbatka.ru.Например, в 2023 году участники гастрономического фестиваля слепили 2 000 пельменей. Но рекорд 2022 года не побит - тогда было три тысячи. Зато голодным никто не ушёл: накормили пятьсот человек со всей области.В Год семьи праздник откроет марафон селивановских семейных традиций. На свежем воздухе можно будет продегустировать пельмени, которые для гостей праздника приготовят по своим рецептам семьи из разных населённых пунктов района.Традиционно можно будет поучаствовать в мастер-классах по изготовлению пельменей. Семьи района расскажут о себе и о том, как они делают пельмени.Для детей будут организованы интерактивные игры с ростовыми куклами. Рядом с игровой площадкой будут готовиться блины с вареньем.Творческие районные коллективы готовят концертную программу.В спортивном зале можно будет изготовить своими руками памятные сувениры и посетить выставку самоваров.Главными героями фестиваля в этом году станет семейство пельменей. Пельмень, который развлекал гостей на празднике в прошлом году, обзавёлся семьёй. Он расскажет, как в его жизни появились Пельмениха и Пельмешок.Фото: gorbatka.ru