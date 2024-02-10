Для жителя Коврова накопленный долг по кредиту обернулся запретом на выезд из страны 19 - летний...

Для жителя Коврова накопленный долг по кредиту обернулся запретом на выезд из страны19 - летний житель Коврова погасил кредиторскую задолженность в размере более 500 тысяч рублей после постановления о запрете на выезд за пределы Российской Федерации.В отделении судебных приставов Ковровского района было возбуждено исполнительное производство о взыскании с местного жителя кредитного долга в пользу одного из банков. Причём молодой человек был проинформирован должным образом."Из-за неисполнения требований исполнительного документа в срок, установленный для принудительного исполнения, судебный пристав вынес постановление о взыскании с должника исполнительского сбора. Также, чтобы побудить должника к исполнению решения суда, судебный пристав вынес постановление об ограничении на выезд из Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе УФССП по Владимирской области.Кроме того, чтобы побудить должника к исполнению решения суда, судебный пристав вынес постановление об ограничении на выезд из Российской Федерации.Узнав об указанных исполнительных действиях, должник поспешил оплатить задолженность и исполнительский сбор в полном объеме.Фото: freepik.com