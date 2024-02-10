В регионе идет работа над Единой картой жителя Владимирской области. До конца 2024 года выйдет пилотный, пробный вариант карты, а полноценно она заработает только к 2027 году. Об этом рассказали

В регионе идет работа над Единой картой жителя Владимирской области. До конца 2024 года выйдет пилотный, пробный вариант карты, а полноценно она заработает только к 2027 году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства. Карта жителя – банковская карта платежной системы «Мир». С ее помощью можно оплачивать дополнительные услуги в регионе, такие как льготы на проезд и оплату коммунальных услуг,