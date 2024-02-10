Серебро не выходит из моды: из него делают и украшения, и столовые приборы, и фурнитуру дорогих аксессуаров. Но недобросовестные продавцы все чаще заменяют драгоценный металл похожими внешне материалами, и даже при покупке изделий в ювелирном магазине не всегда можно быть уверенным в их подлинности, особенно перед 14 февраля. Татьяна Шендерман, эксперт Shopping Live Shopping Live, рассказала, как в преддверии 8 марта отличить серебро от имитации без помощи специалистов.

Серебро не выходит из моды: из него делают и украшения, и столовые приборы, и фурнитуру дорогих аксессуаров. Но недобросовестные продавцы все чаще заменяют драгоценный металл похожими внешне материалами, и даже при покупке изделий в ювелирном магазине не всегда можно быть уверенным в их подлинности, особенно перед 14 февраля. Татьяна Шендерман, эксперт Shopping Live Shopping Live, рассказала, как в преддверии 8 марта отличить серебро от имитации без помощи специалистов.Какотличить серебро от подделки?Понять, серебряноеукрашение перед вами или нет, можно с помощью нескольких простых действий иподручных средств, которые найдутся в каждом доме. Научиться это делать особенно важно перед 14 февраля и 8 марта.1. При помощи йодаНанесите немногойода на серебряное изделие с помощью ватной палочки и сразу же смойте еговодой. Если на месте соприкосновения йода и украшения появится темный след —перед вами настоящее серебро. На подделках вместо пятна появится белый налет.Лучше проводить процедуру на внутренней стороне изделий, которая менее заметна:если передержать йод, пятно на украшении останется надолго.2. При помощиуксусаСделайте нанезаметной части изделия небольшую царапину с помощью иголки. На нее нужнонанести каплю уксуса: на серебряном изделии царапина покроется белым веществом,а в случае с подделкой — пеной зеленоватого оттенка. Это выручит вас в преддверии 14 февраля.3. При помощи теплаСеребро отличаетсяот многих металлов хорошей теплопроводностью. Опустите изделие в теплую водуили нагрейте в руках — украшение должно изменить свою температуру. Чтобыубедиться в своем подарке на 8 марта на 100%, можно положить на изделие лёд: если после соприкосновения онначинает активно таять, изделие серебряное.4. При помощимагнитаСеребро немагнитится, и это прекрасный способ проверить его подлинность. Поднесите любоймагнитик с холодильника к изделию: если оно не притягивается, вы имеете дело снастоящим серебром. Важно помнить, что некоторые металлы, например, алюминий,тоже не имеют магнитных свойств, поэтому лучше проверять изделие несколькимиспособами сразу, если не хотите опростоволоситься на 14 февраля.Какотличить серебро от других металлов?Для каждого металлаподойдет свой способ проверки изделия. Например, от железного изделиясеребряное отличить проще всего: железо хорошо притягивается простым магнитом.От алюминия серебро отличается весом и цветом: серебряные изделия более тяжелыеи сильнее блестят. Алюминиевые украшения зачастую сделаны менее качественно, болеегрубо.А вот олово вювелирных изделиях сложно отличить от серебра на глаз, поэтому стоитвоспользоваться экспериментом с йодом. Оловянное украшение после контакта сэтим веществом почернеет. Чтобы убедиться перед 8 марта, что изделие не из свинца, лучшеиспользовать способ с нагреванием — материалы схожи внешне, но свинец имеетнизкую теплопроводность.Если при длительномконтакте с кожей изделие оставляет темные пятна — скорее всего оно из цинка.Ещё такое украшение посинеет при соприкосновении с йодом. А платина — болееплотный металл, чем серебро, и при погружении в стакан с водой вытеснит большежидкости. Кроме того, платина достаточно дорогая, и объемные украшения из нееделать не будут. Изделия из этого материала имеют более светлый оттенок с белымотливом. Они порадуют вашу любимую на 14 февраля.Какотличить серебро от посеребрения?На изделиях свысоким содержанием серебра почти всегда ставят клеймо с пробой. Если такого неимеется — это повод засомневаться в подлинности материала.В первую очередьизделие нужно внимательно осмотреть: если на нём есть сколы, трещины ипотерности — скорее всего, это посеребрение, и верхний слой начинаетотваливаться.Проведите иголкойпо незаметной части изделия. Под царапиной должен сохраниться тот же цвет, чтои на поверхности украшения. Если под верхним слоем проглядывает желтоватый иликрасноватый оттенок — перед вами изделие из меди или латуни с серебрянымнапылением.А еще спустянекоторое время на изделии можно заметить ржавчину — явный признак того, чтобыукрашение лишь сверху покрыто тонким слоем серебра. Настоящие серебряныеизделия не ржавеют, что важно понимать перед покупкой изделий на 8 марта.Какопределить пробу серебра в домашних условиях?Но отсутствиеклейма с номером пробы не всегда значит, что украшение не может бытьсеребряным. Если вы провели эксперименты и выяснили, что это не один из другихметаллов, определить пробу можно тоже в домашних условиях.Для этогопонадобится специальный набор, который продается в ювелирных магазинах, илиприобрести хромпик — химическое соединение ярко-оранжевого цвета. После этогонужно тщательно очистить поверхность изделия, обезжирить ее и протереть сухойсалфеткой, а еще лучше — сделать небольшую царапину иголкой. Нанесите каплюреагента и спустя 2-3 секунды удалите ее с изделия. В случае с хромпиком, напробах 500-750 вещество оставит светло-коричневое пятно, от 750 до 800 —красно-коричневое. Чем ярче и насыщеннее цвет пятна, тем выше проба серебра.Для специальных реагентов цвета будут схожими, но след на низкопробном серебребудет иметь зеленый оттенок. Перед 14 февраля и 8 марта помните, что во время работы с химическимисоставами обязательно надевать защитные перчатки и соблюдать правилабезопасности.