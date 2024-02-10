Как стать волонтером Всероссийского голосования за объекты благоустройства во Владимирской...
Как стать волонтером Всероссийского голосования за объекты благоустройства во Владимирской области?
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» совсем скоро начнется новый этап голосования за общественные пространства, которые будут благоустроены во Владимирской области
"В его организации и проведении уже в четвёртый раз примут участие волонтёры, которые помогут привлечь участников, объяснить цели и значение голосования для родного города, будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет сделать свой выбор", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.
Стать волонтёром может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста.
Для этого нужно пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФ
Основные критерии отбора:
готовность принять участие в проекте,
коммуникабельность (умение общаться с людьми, увлекать, способность чётко рассказать о проекте и ответить на вопросы),
стрессоустойчивость.
Напомним, что во Владимирской области появилась новая программа для благоустройства дворов - «Благо двор».
Фото: Правительство Владимирской области; freepik.com