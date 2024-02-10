Как стать волонтером Всероссийского голосования за объекты благоустройства во Владимирской...

Как стать волонтером Всероссийского голосования за объекты благоустройства во Владимирской области?В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» совсем скоро начнется новый этап голосования за общественные пространства, которые будут благоустроены во Владимирской области"В его организации и проведении уже в четвёртый раз примут участие волонтёры, которые помогут привлечь участников, объяснить цели и значение голосования для родного города, будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях, где каждый желающий сможет сделать свой выбор", - рассказали в пресс-службе Правительства Владимирской области.Стать волонтёром может любой россиянин, достигший 14-летнего возраста.Для этого нужно пройти регистрацию на платформе ДОБРО.РФОсновные критерии отбора:готовность принять участие в проекте,коммуникабельность (умение общаться с людьми, увлекать, способность чётко рассказать о проекте и ответить на вопросы),стрессоустойчивость.Напомним, что во Владимирской области появилась новая программа для благоустройства дворов - «Благо двор».Фото: Правительство Владимирской области; freepik.com