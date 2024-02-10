Какое жилье в приоритете у жителей Владимирской области при оформлении ипотечного кредита?
За 2023...
Какое жилье в приоритете у жителей Владимирской области при оформлении ипотечного кредита?
За 2023 год жители Владимирской области оформили около 15,7 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что почти в полтора раза превысило уровень прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Владимир Банка России.
Почти две трети заемщиков брали деньги на вторичное жилье. На эти цели банки выдали 11 423 кредита. Сумма по сравнению с 2022 годом выросла в 1,6 раза. В среднем на готовое жилье жители области брали по 2,65 млн рублей.
Средний размер ипотеки на строящееся жилье по итогам 2023 года в 1,7 раз превысил кредит на вторичное. На квартиру в новостройке владимирцы занимали в банках по 4,4 млн рублей. Объем кредитования вырос в полтора раза.
Средний срок ипотеки вырос за 2023 год на 8 месяцев и достиг уровня в 24,5 года. Процентная ставка по кредитам на готовое жилье увеличилась к декабрю 2023 года до 11,3%, на новостройки — до 6,2% годовых.
«Широкие льготные программы ипотечного кредитования на первичном рынке имели и свою отрицательную сторону. Они разогнали спрос и цены, подстегивая стоимость жилья и стройматериалов. В результате цены на новостройки росли значительно быстрее цен на готовые квартиры, — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.
Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотечного кредитования, за адресные программы, например, семейную, сельскую ипотеку.
В целом за год задолженность владимирцев по ипотеке выросла на 26% и на 1 января 2024 года составила 111,1 млрд рублей.
Несмотря на рост ипотечного портфеля, своевременно внесены 99,7% кредитных платежей.
Напомним, что Владимирская область оказалась на 44 месте рейтинга по доступности ипотеки в России. Более половины зарплаты дольщики тратят на погашение ипотеки.
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