Какое жилье в приоритете у жителей Владимирской области при оформлении ипотечного кредита? За 2023...

Какое жилье в приоритете у жителей Владимирской области при оформлении ипотечного кредита?За 2023 год жители Владимирской области оформили около 15,7 тысяч ипотечных жилищных кредитов, что почти в полтора раза превысило уровень прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Владимир Банка России.Почти две трети заемщиков брали деньги на вторичное жилье. На эти цели банки выдали 11 423 кредита. Сумма по сравнению с 2022 годом выросла в 1,6 раза. В среднем на готовое жилье жители области брали по 2,65 млн рублей.Средний размер ипотеки на строящееся жилье по итогам 2023 года в 1,7 раз превысил кредит на вторичное. На квартиру в новостройке владимирцы занимали в банках по 4,4 млн рублей. Объем кредитования вырос в полтора раза.Средний срок ипотеки вырос за 2023 год на 8 месяцев и достиг уровня в 24,5 года. Процентная ставка по кредитам на готовое жилье увеличилась к декабрю 2023 года до 11,3%, на новостройки — до 6,2% годовых.«Широкие льготные программы ипотечного кредитования на первичном рынке имели и свою отрицательную сторону. Они разогнали спрос и цены, подстегивая стоимость жилья и стройматериалов. В результате цены на новостройки росли значительно быстрее цен на готовые квартиры, — отметила управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.Банк России выступает за сбалансированное развитие ипотечного кредитования, за адресные программы, например, семейную, сельскую ипотеку.В целом за год задолженность владимирцев по ипотеке выросла на 26% и на 1 января 2024 года составила 111,1 млрд рублей.Несмотря на рост ипотечного портфеля, своевременно внесены 99,7% кредитных платежей.Напомним, что Владимирская область оказалась на 44 месте рейтинга по доступности ипотеки в России. Более половины зарплаты дольщики тратят на погашение ипотеки.Ранее мы рассказывали, во Владимирской области IT-специалисты смогут получить ипотеку под 3 процента.Фото: freepik.com