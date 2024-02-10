Кандидат в Президенты Владислав Даванков 10-го февраля посетил Владимир.
Сегодня заместитель...
Кандидат в Президенты Владислав Даванков 10-го февраля посетил Владимир.
Сегодня заместитель председателя Госдумы, единый кандидат на предстоящих президентских выборах от «Новых людей» и «Партии Роста» Владислав Даванков посетил Владимир.
Владислав Даванков присоединился к открытой тренировке по боксу в спортивной школе олимпийского резерва. Ее провел доверенное лицо кандидата, профессиональный боксер Владимир Мышев.
На встрече Владислав Даванков рассказал о необходимости развития доступного массового спорта в России.
Программа кандидата будет опубликована 15 февраля. Предложения от регионов еще рассматриваются.
На встрече он поделился основными положениями по развитию страны. Упор, по его мнению, должен быть сделан на развитие образования и здравоохранения, поддержку молодежных инициатив и бизнеса.
Также кандидат подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей для культуры страны.
Подробнее о визите Владислава Даванкова смотрите в выпусках региональных "Вестей" в понедельник - 12 февраля.