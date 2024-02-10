Кандидат в Президенты Владислав Даванков 10-го февраля посетил Владимир. Сегодня заместитель...

Кандидат в Президенты Владислав Даванков 10-го февраля посетил Владимир.Сегодня заместитель председателя Госдумы, единый кандидат на предстоящих президентских выборах от «Новых людей» и «Партии Роста» Владислав Даванков посетил Владимир.Владислав Даванков присоединился к открытой тренировке по боксу в спортивной школе олимпийского резерва. Ее провел доверенное лицо кандидата, профессиональный боксер Владимир Мышев.На встрече Владислав Даванков рассказал о необходимости развития доступного массового спорта в России.Программа кандидата будет опубликована 15 февраля. Предложения от регионов еще рассматриваются.На встрече он поделился основными положениями по развитию страны. Упор, по его мнению, должен быть сделан на развитие образования и здравоохранения, поддержку молодежных инициатив и бизнеса.Также кандидат подчеркнул важность сохранения традиционных ценностей для культуры страны.Подробнее о визите Владислава Даванкова смотрите в выпусках региональных "Вестей" в понедельник - 12 февраля.