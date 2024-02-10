В городе Ковров Владимирской области по требованию прокурора суд постановил предоставить семьям с тремя и более детьми земельные участки с необходимой инфраструктурой.

В начале весны прошлого года жительница Коврова написала заявление в городскую администрацию. Семья женщины является многодетной и признана нуждающейся в жилом помещении. Администрацией Коврова помещение предоставлено не было, как и другим 5 семьям.Прокурор провёл проверку и направил в городской суд Коврова исковые заявления с требованием обязать администрацию города Коврова и Управление городского хозяйства выдать многодетным семьям участки земли с инфраструктурой. Городской суд удовлетворил требования, решение на данный момент в силу не вступило. Восстановление прав пострадавших многодетных семей на жильё находится под наблюдением прокуратуры.