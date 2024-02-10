Народные приметы на 11 февраля. Почему в Лаврентьев день нужно похвалить себя перед зеркалом?
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Народные приметы на 11 февраля. Почему в Лаврентьев день нужно похвалить себя перед зеркалом?
В воскресенье, 11 февраля 2024 года, верующие отмечают День памяти епископа Туровского Лаврентия, которого также называют Печерским. Преподобный был известен своим даром исцеления.
Люди верили, что в этот день происходят наговоры и порчи, а Лаврентий мог защитить от них, изгнать из человека «нечистую силу».
По приданию, епископу представили человека, одержимого бесом. Мужчина был наделен нечеловеческой силой, мог запросто поднять дерево в разы тяжелее себя, и отбросить его в сторону. Лаврентий повелел отнести несчастного к мощам святых, в Киево-Печерскую лавру, где тот получил долгожданное исцеление.
Что можно и нельзя делать в Лаврентьев день?
- Не рекомендуется ругать себя перед зеркалом, а также, находясь рядом с ним, думать о болезнях и проблемах. В народе верили, что зеркало может материализовать и слова, и мысли. Лучше похвалите себя и сделайте комплимент.
- Можно испечь или купить кулебяку. На Руси считали, что тот, кто съест пирог с капустой в этот день – будет счастливым.
- Нежелательно в этот день садиться на подушку – могут начаться головные боли, бессоница, а также может присниться плохой сон.
Приметы погоды на 11 февраля:
- Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.
- Похолодало - к жаркому августу.
- Если ночь на 11 февраля выпадает на новолуние, какая погода будет весь день, такой будет и первая половина марта. Если на улице полная луна - соответственно, судили о погоде на вторую половину марта.
- Снежные хлопья становятся крупными - к оттепели.
Фото: freepik.com