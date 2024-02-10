Народные приметы на 11 февраля. Почему в Лаврентьев день нужно похвалить себя перед зеркалом? В...

Народные приметы на 11 февраля. Почему в Лаврентьев день нужно похвалить себя перед зеркалом?В воскресенье, 11 февраля 2024 года, верующие отмечают День памяти епископа Туровского Лаврентия, которого также называют Печерским. Преподобный был известен своим даром исцеления.Люди верили, что в этот день происходят наговоры и порчи, а Лаврентий мог защитить от них, изгнать из человека «нечистую силу».По приданию, епископу представили человека, одержимого бесом. Мужчина был наделен нечеловеческой силой, мог запросто поднять дерево в разы тяжелее себя, и отбросить его в сторону. Лаврентий повелел отнести несчастного к мощам святых, в Киево-Печерскую лавру, где тот получил долгожданное исцеление.Что можно и нельзя делать в Лаврентьев день?- Не рекомендуется ругать себя перед зеркалом, а также, находясь рядом с ним, думать о болезнях и проблемах. В народе верили, что зеркало может материализовать и слова, и мысли. Лучше похвалите себя и сделайте комплимент.- Можно испечь или купить кулебяку. На Руси считали, что тот, кто съест пирог с капустой в этот день – будет счастливым.- Нежелательно в этот день садиться на подушку – могут начаться головные боли, бессоница, а также может присниться плохой сон.Приметы погоды на 11 февраля:- Луна красного цвета — к сильному и порывистому ветру.- Похолодало - к жаркому августу.- Если ночь на 11 февраля выпадает на новолуние, какая погода будет весь день, такой будет и первая половина марта. Если на улице полная луна - соответственно, судили о погоде на вторую половину марта.- Снежные хлопья становятся крупными - к оттепели.Фото: freepik.com