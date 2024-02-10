Правильное окружение – ключевой аспект в формировании личности человека и определении качества его жизни. Люди вокруг нас оказывают глубокое влияние на наши мысли, поведение и эмоциональное состояние.

Правильное окружение – ключевой аспект в формировании личности человека и определении качества его жизни. Люди вокруг нас оказывают глубокое влияние на наши мысли, поведение и эмоциональное состояние.Так, позитивные отношения могут служить источником вдохновения и эмоциональной поддержки в сложные жизненные периоды. А окружение, наполненное высокими амбициями – нашему личностному росту и мотивации к достижению поставленных целей. В правильном окружении мы имеем возможность обмениваться знаниями, учиться у других и формировать свои ценности. Не напрасно говорят: "Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты". PR-специалист, маркетолог, предприниматель, генеральный директор PR-агентства Consigliere Дмитрий Скрипниченко рассказал, на какие типажи друзей стоит обратить внимание.Дружеская типологияДля того чтобы избежать разочарований и неприятных моментов, важно осознать, какие люди составляют ваш круг общения. Рассмотрим подробнее семь основных типов друзей.1. Друзья из прошлогоЭто те люди, с которыми вас связывает определенный жизненный период: обучение в школе, совместные игры во дворе, служба в армии и т.д. И вот, раз в пять лет, вы встречаетесь и ностальгируете по прошедшему времени, вспоминаете забавные ситуации и обсуждаете общих знакомых. На этом все.Конечно, эти отношения останутся важной частью вашей жизни, но стоит быть более реалистичным относительно их текущего значения. Вместо того чтобы ожидать глубоких и постоянных связей с друзьями из прошлого, попробуйте просто наслаждаться моментом встречи и ценить общие приятные воспоминания, сохраняя при этом открытость к новым знакомствам.2. "Семейные" друзьяУ всех же есть такие друзья, с которыми вы видитесь только на семейных мероприятиях? В их компании весело и даже есть, что повспоминать и кого обсудить. Но дальше семейного застолья ваши отношения так и не заходят.Все потому, что вас больше ничего и не связывает. Это не те люди, на которых вы сможете положиться в сложный жизненный период, или к кому вы обратитесь за советом. Так что, повеселились, повспоминали, послушали очередной тост троюродного дяди по маминой линии и поехали дальше.3. Друзья-тусерыВеселье и постоянный драйв в компании таких людей обеспечен. Бессонные ночи в городских клубах, внезапные захватывающие путешествия на автомобиле, прыжки с сомнительной тарзанки с обрыва – с ними связаны практически все незабываемые и яркие моменты вашей жизни. Да, в компании тусеров всегда громко и непредсказуемо.Однако и у этой медали есть две стороны. Такие друзья не слишком подходят для эмоциональной поддержки и, как правило, в непростые для вас времена они оказываются у выезда за черту города.4. Друзья по хоббиВы вместе посещаете театральный кружок, уроки живописи, плавание в бассейне – одним словом, у вас есть общее хобби. И говорить о нем вы можете часами напролет.Но как только один из вас выходит из игры, вы обнаруживаете, что тем для задушевных разговоров больше нет. Как и смысла продолжать такие отношения.5. Друзья "Чип и Дейл"Да-да, они снова спешат на помощь. Такие друзья преданы и надежны, и вы в любой момент, в любой ситуации сможете рассчитывать на их поддержку. Они готовы делиться с вами своим временем, ресурсами и эмоциональной поддержкой, стараясь сделать вашу жизнь лучше. Это ценно и взаимно.Однако задумайтесь, что, кроме взаимопомощи вас объединяет? Есть ли у вас общие темы для обсуждения, планы на будущее? Есть ли общие интересы? Скорее нет, чем да.6. Друзья-философыЭто те люди, с которыми вы можете поделиться своими самыми глубокими мыслями и чувствами. Вне зависимости от того, насколько вы далеки от них физически или в каких сложных обстоятельствах находитесь, эти друзья всегда готовы выслушать вас и предоставить ценные советы.Такие отношения часто характеризуются высоким уровнем взаимопонимания и поддержки. А что, если не это, может способствовать личностному росту и развитию?7. Друзья, с которыми вы развиваетесьОни разделяют ваши ценности и мотивацию. С ними вы часто обсуждаете свои цели, поддерживаете друг друга и вдохновляете на постоянный рост и совершенствование. Такое общение может послужить серьезным толчком для достижения успеха в любой сфере деятельности.Но и с ними не все так просто. Если в вашей жизни наступит момент стагнации, и вы временно покинете гонку за знаниями, будьте уверены, что друзья очень быстро потеряют к вам интерес.Итак, ознакомившись с 7 основными типами людей, которые вас окружают, вам будет легче управлять своими ожиданиями от общения. Главное, чтобы оно приносило вам удовольствие и формировало из вас яркую, уверенную в себе и своем деле личность.