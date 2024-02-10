Прокуратура по городу Владимир и области опубликовала результаты работы органов прокуратуры в области обращений граждан.

За прошедший год в органы прокуратуры Владимирской области поступило более 47 тысяч обращений и заявлений, из них четверть признаны обоснованными, а значит права обратившихся граждан восстановлены. Прокурорами города Владимир выявлено более 8 тысяч нарушений законодательства, а значит принесено более 3,5 тысяч представлений, более 500 протестов и более 530 обращений в суд. От нарушения закона предостерегли более 150 должностных лиц, возбуждено более 400 дел по административным нарушениям, отменено более 600 постановлений об отказе в расследовании уголовных преступлений.Статистика решённых вопросов и жалоб за прошлый год следующая: нарушение федерального законодательства (более 20 тысяч обращений), законность действий дознавателя (более 4 тысяч обращений), законности исполнения наказаний по уголовным статьям (около 800 обращений).По сравнению с позапрошлым годом за прошедший возросло количество обращений в области жилищного законодательства, ЖКХ, прав пенсионеров и инвалидов, прав несовершеннолетних.