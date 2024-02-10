Владимирская прокуратура проверила исполнение законодательства РФ о безопасности дорожного движения.

Прокуратура города Владимир провела проверку безопасности дорожного движения согласно действующему законодательству Российской Федерации. В ходе проверки было выяснено, что дорога Р-132 западное соединение с ФАД М-7 согласно постановлению Правительства Российской Федерации закреплена на праве оперативного управления Федерального Казёного Учреждения Управления дорог Москва – Нижний Новгород.Установлено, что на выезде из микрорайона Юрьевец в сторону Москвы отсутствовало стационарное освещение, что становилось причиной дорожно-транспортных происшествий. Начальнику управления дорог Москва – Нижний Новгород было внесено представление, после которого не были приняты меры по устранению нарушений.Решением суда по району Октябрьский города Владимир на ответственное учреждение ложится обязанность устранить нарушения и оборудовать стационарное освещение на выезде из микрорайона Юрьевец. Аргумент ответчика о нехватке средств суд не стал рассматривать, так как недостаточное финансирование не освобождает от возложенной законодательством обязанности.В настоящее время работы по обустройству освещения участка дороги полностью завершены.