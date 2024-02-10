Прокурор по надзору за соблюдением законодательства в местах лишения свободы провёл проверку в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, находящуюся в Покрове.
Проверка выполнения уголовно-исполнительных законов в «Покровской колонии» была проведена спецпрокурором города Владимир. Были осмотрены места общего пользования, штрафные изоляторы, медицинская часть и общежития отрядов колонии.
По ходу проверки установлены нарушения, устранение которых находится на контроле ведомства. Начальнику Покровской колонии внесено представление.