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<a href="https://33live.ru/novosti/10-02-2024-prokuror-goroda-vladimir-posetil-s-proverkoj-koloniyu-obshhego-rezhima.html" target="_blank">Прокурор города Владимир посетил с проверкой колонию общего режима</a> - Прокурор по надзору за соблюдением законодательства в местах лишения свободы провёл проверку в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, находящуюся в Покрове.