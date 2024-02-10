Многоэтажка на окраине Владимира, где живут родственники нового главу ВСУ Александра Сырского, держит круговую оборону. Туда наведалось столько прессы, что люди больше никому не открывают - просят оставить в покое их и особенно п

Многоэтажка на окраине Владимира, где живут родственники нового главу ВСУ Александра Сырского, держит круговую оборону. За два последних дня туда наведалось столько прессы, что люди больше никому не открывают — просят оставить в покое их и особенно пожилую чету Сырских. Хотя те, по данным соседей, уже из квартиры уехали от греха подальше.А вот в Свято-Казанском храме неподалёку, где поёт в хоре мама генерала, о ней говорят с огромной теплотой. С подробностями — vlad.aif.ru.«Не ходите к ним, они старенькие»Попасть в дом-свечку оказалось непросто. Люди во дворе, явно местные и уже повидавшие немало наших коллег, были настроены крайне недружелюбно. На вопросе о семье Сырских отвечали: «Мы таких не знаем, не спрашивайте нас».Одна девушка, открыв подъезд и узнав, что мы журналисты, захлопнула дверь перед носом...Квартира Сырских на последнем 14-м этаже спрятана в тамбуре за железной дверью. На звонки никто не ответил. В других квартирах хозяева были дома — выходной... Из-за дверей доносился шум, но двери никто не открывал.— Супруги Сырские — пожилые люди, передвигаются уже с трудом, а сейчас из-за пристального внимания журналистов им даже пришлось уехать из дома, — рассказал нам мужчина, встретившийся на лестнице. Себя он назвать отказался.— Люде и её мужу уже за 80, — сообщил ещё один сосед Сырских по подъезду. — Супруг ходит плохо, она его за ручку водит... Люди как люди, ничего плохого сказать о них не могу. Вы не ходите к ним, они старенькие, тяжело им...«Людмила — настоящий живчик»И всё же в хоре владимирского Свято-Казанского храма мама генерала пела до недавнего времени. Церковь рядом с домом, мы побывали там, когда начиналась вечерняя служба.Пожилая сотрудница храма, приводившая в порядок свечи, рассказала, что служит здесь давно и знает лицо почти всех прихожан, в том числе и Людмилу Сырскую.— Я её здесь часто вижу. Близко не знаю, но вроде неплохой человек, — с улыбкой сказала женщина.Больше рассказал о Сырской регент церковного хора:— Людмила — настоящий живчик! Она очень активная — и на лыжах катается, и у нас в храме поёт, и в хоре ветеранов! Раньше вместе с мужем занимались, теперь всё чаще одна ходит.82-летняя мама генерала ВСУ, по крайней мере, до недавнего времени вела активный образ жизни: её страница в соцсети пестрила публикациями о походах за грибами, дачных радостях, выступлениях хора. Но 10 февраля на странице Сырской (Куркиной) осталось лишь фото профиля и мудрые изречения Омара Хайяма... Но и под фото профиля досужие посетители пишут разное — и о сыне, и о матери, его воспитавшей.Продолжил ли пожилая женщина привычные занятия, неизвестно — жизнь семьи точно разделилась на «до» и «после».«Сырский, который родился и учился в России, — это иуда, предавший всех и вся, который служит людоедам... ненавидящим наше государство. Но наказывать за это его престарелых родителей — это все равно что поступать подобно нашим врагам, не жалеющим ни женщин, ни детей», — заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв изданию .