С 12 февраля Во Владимире временно отключат газ в некоторых домах Во Владимире будут проводиться...

С 12 февраля Во Владимире временно отключат газ в некоторых домахВо Владимире будут проводиться ремонтные работы на надземном газопроводе, а также замена изолирующего фланцевого соединения.В связи с этим, будет осуществляться плановая остановка подачи газа на следующие четыре дня, с 10 до 14 часов.- Понедельник, 12 февраля:Ул. Добросельская, дом 165 (п. 3).- Вторник, 13 февраля:Ул. Добросельская, дом 161 (п. 3,5).- Среда, 14 февраля:Ул. Балакирева, дом 33.- Четверг, 15 февраля:Ул. Добросельская, дом 191Б (п. 1, 2, 3, 5).Фото: freepik.com