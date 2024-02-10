С 12 февраля Во Владимире временно отключат газ в некоторых домах
Во Владимире будут проводиться...
С 12 февраля Во Владимире временно отключат газ в некоторых домах
Во Владимире будут проводиться ремонтные работы на надземном газопроводе, а также замена изолирующего фланцевого соединения.
В связи с этим, будет осуществляться плановая остановка подачи газа на следующие четыре дня, с 10 до 14 часов.
- Понедельник, 12 февраля:
Ул. Добросельская, дом 165 (п. 3).
- Вторник, 13 февраля:
Ул. Добросельская, дом 161 (п. 3,5).
- Среда, 14 февраля:
Ул. Балакирева, дом 33.
- Четверг, 15 февраля:
Ул. Добросельская, дом 191Б (п. 1, 2, 3, 5).
Фото: freepik.com