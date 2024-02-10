Суздальская мозаика: во Владимирской области объявлен конкурс детских рисунков
Во Владимирской...
"Суздальская мозаика": во Владимирской области объявлен конкурс детских рисунков
Во Владимирской области объявлен конкурс рисунков "Суздальская мозаика". Он приурочен к тысячелетию древнего города.
Принимаются работы детей от 6 до 14 лет.
Номинаций две:
- "Праздничный Суздаль" - она посвящена традиционным торжествам жемчужины Золотого кольца
- "Суздаль архитектурный", рассказывающая о городских постройках.
Работы принимаются в Областной библиотеке для детей и молодежи и на электронную почту: [email protected]
с пометкой "Суздаль"