Прокуратура Селивановского района провела проверку выполнения предписаний жилищного законодательства.

Проверка многоквартирных домов №17 и 19 на улице Пролетарская являются аварийными уже 9 лет как. Жильцов домов расселили в 2022 году, а сами аварийные строения оставили без ограничения доступа внутрь.Пустующие и безнадзорные аварийные строения вскоре стали убежищами для лиц без определённого места жительства, месту для сбора несовершеннолетних, что могло стать причиной травмоопасных ситуаций, нарушений пожарной безопасности и иных вариантах вреда жизни и здоровью людей.Результатом проверки прокурором стало заявление о сносе аварийных домов, обязующее администрацию города заняться этим вопросом. Районный суд города Красная Горбатка удовлетворил требования прокурора, аварийные дома снесены.