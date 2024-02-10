В Красной Горбатке выявлена несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов
Как сообщает...
В Красной Горбатке выявлена несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, недалеко от поселка Красная Горбатка выявлена несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов и мусора.
"Размещение отходов непосредственно на почве может повлечь её загрязнение, и, как следствие, причинение вреда окружающей природной среде, здоровью граждан", - добавили в ведомстве.
В итоге, по результатам проверки прокурор района обратился с исковым заявлением в Селивановский районный суд к органу местного самоуправления об устранения несанкционированной свалки.
Решением районного суда исковые требования прокурора удовлетворен.
Исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.
Фото: пресс-служба областной прокуратуры