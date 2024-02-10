Прокуратура по району Меленки провела проверку исполнения законодательства Российской Федерации в области здравоохранения.

В Меленках прокуратура провела проверку выполнения требований законов России об охране здоровья. В деревне Левино, находящуюся в Меленковском районе, проживающих на постоянной основе насчитывается более 350 человек. В соседствующих деревнях проживают порядка 200 человек в каждой. Жители данных населённых пунктов не могут приобрести необходимые лекарства в случае необходимости, ведь ближайшая аптека находится более чем в 4 километрах от деревни Левино.Наличие лицензии на осуществление продажи фармацевтики, до настоящего времени Меленковская ЦРБ не занималась розничной продажей лекарств в фельдшерско-акушерском пункте. По итогам расследования прокурор направил в районный суд исковое заявление с требованием устранить нарушения. Суд удовлетворил иск прокурора, исполнение решения находится под контролем прокуратуры Меленковского района.