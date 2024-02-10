В Собинке бесхозный газопровод мог стать угрозой жизни для жителей одной из улиц города Как...

В Собинке бесхозный газопровод мог стать угрозой жизни для жителей одной из улиц городаКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в районе домов № 50-70, 70-а, 70-г ул. Ленина в городе Собинка находятся газопровод высокого давления, распределительные газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы для газоснабжения жилых домов.Какие-либо правоустанавливающие документы на указанные объекты отсутствуют, собственник не определен.Жильцами направлялось заявление о передаче газопровода в муниципальную собственность. Но меры для постановки на учет объекта в качестве бесхозного администрацией города своевременно не приняты."Непринятие своевременных мер к обеспечению надлежащего содержания и сохранности газопровода может послужить причиной возникновения аварийных ситуаций, влекущих за собой негативные последствия, угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей", - пояснили в ведомстве.В итоге прокуратурой в Собинский городской суд направлено административное исковое заявление к администрации города об устранении допущенных нарушений.Требования прокурора судом удовлетворены. Решение вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле межрайонной прокуратуры.Фото: freepik.com