В трёх городах Владимирской области появятся 5 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
К апрелю 2024...
В трёх городах Владимирской области появятся 5 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД
К апрелю 2024 года во Владимире, Муроме и Суздале установят 5 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. На них выделено 35 миллионов рублей. Контракт размещен на сайте госзакупок.
Предполагается, что будет установлено 3 камеры во Владимире. Они появятся на перекрёстках по улице Мира и на пересечении улицы Горького и проспекта Строителей, а также на пешеходном переходе на Рпенском проезде.
В Суздале – на перекрёстке улиц Ленина и Владимирская. В Муроме установят камеру на пересечении улиц Ленина и Октябрьская.
Комплексы будут фиксировать различные нарушения таки как:
проезд на запрещающий сигнал светофора;
несоблюдение дорожных знаков или разметки проезжей части дороги;
невыполнение остановки перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части;
несоблюдение дорожных знаков, запрещающих движение грузовиков;
не пристёгнутый ремень;
использование телефона водителем машины во время движения;
нарушение правил пользования внешними световыми приборами;
непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;
выезд на встречную полосу;
превышение скорости.
Напомним, что во Владимирской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая поможет справиться с заторами и пробками в регионе.
Фото: freepik.com