В трёх городах Владимирской области появятся 5 камер фотовидеофиксации нарушений ПДД К апрелю 2024...

В трёх городах Владимирской области появятся 5 камер фотовидеофиксации нарушений ПДДК апрелю 2024 года во Владимире, Муроме и Суздале установят 5 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД. На них выделено 35 миллионов рублей. Контракт размещен на сайте госзакупок.Предполагается, что будет установлено 3 камеры во Владимире. Они появятся на перекрёстках по улице Мира и на пересечении улицы Горького и проспекта Строителей, а также на пешеходном переходе на Рпенском проезде.В Суздале – на перекрёстке улиц Ленина и Владимирская. В Муроме установят камеру на пересечении улиц Ленина и Октябрьская.Комплексы будут фиксировать различные нарушения таки как:проезд на запрещающий сигнал светофора;несоблюдение дорожных знаков или разметки проезжей части дороги;невыполнение остановки перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части;несоблюдение дорожных знаков, запрещающих движение грузовиков;не пристёгнутый ремень;использование телефона водителем машины во время движения;нарушение правил пользования внешними световыми приборами;непредставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения;выезд на встречную полосу;превышение скорости.Напомним, что во Владимирской области продолжается внедрение интеллектуальной транспортной системы, которая поможет справиться с заторами и пробками в регионе.Фото: freepik.com