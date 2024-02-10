Владимирские врачи выявили редкое онкологическое заболевание у 16-летнего подростка В Областную...

Владимирские врачи выявили редкое онкологическое заболевание у 16-летнего подросткаВ Областную детскую клиническую больницу города Владимира поступила 16-летняя девочка с жалобами на повышение температуры, кашель, одышку, увеличение лимфатических узлов. Подросток болел в течении 2 месяцев. Врачи отделения заподозрили у ребенка онкологическое заболевание.В срочном порядке были назначены обследования: УЗИ лимфатических узлов, органов брюшной полости, МСКТ органов грудной клетки, шеи, брюшной полости, малого таза, биопсия лимфоузла с морфологическим и гистохимическим исследованием.В результате подростку поставлен редкий диагноз - Лимфома Ходжкина классическая, нодулярный склероз, сообщили в ОДКБ г. Владимира.Лимфома Ходжкина – это злокачественное лимфопролиферативное заболевание. Причины заболевания неизвестны. Заболеваемость лимфомой Ходжкина в России составляет 2,2 случая на 100 000 населения в год, смертность достигает 0,61 случаев на 100 000 населения.Пациентку направили в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Блохина для лечения.Фото: Областная детская клиническая больница г. Владимир